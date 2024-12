“Impegno nella Sanità”, alla senatrice Elena Murelli il premio Cancer policy award

La senatrice Elena Murelli (Lega) è stata premiata per il suo impegno nella Sanità e a Roma ha ricevuto il riconoscimento Cancer Policy Award da parte del Gruppo di Associazioni Pazienti “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”.

La senatrice, capogruppo della Lega in commissione Lavoro e sanità, ha presentato un disegno di legge sulla partecipazione delle associazioni pazienti ai tavoli decisionali del ministero della Salute e altri atti tra emendamenti e ordini del giorno in relazione alla difesa dei diritti dei pazienti oncologici e onco-ematologici e alla loro presa in carico da parte delle strutture sanitarie pubbliche, con riferimento al supporto psicologico dei malati oncologici e in particolare dei più piccoli.

“L’attenzione in questi campi – ha concluso Murelli – deve sempre restare alta e i cittadini devono essere ascoltati perché tramite la loro partecipazione ai processi decisionali nel complesso sistema sanitario si possono sormontare, in modo partecipato, le criticità rinnovando e innovando il nostro Servizio sanitario nazionale».