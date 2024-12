Fare cinema: Giorgio Diritti nuovo maestro a Bottega XNL. Bando online

È Giorgio Diritti il nuovo Maestro del corso di alta specializzazione in Regia cinematografica Bottega XNL – Fare Cinema, lo storico progetto di Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio, che ormai da tre anni fa parte di Bottega XNL, l’innovativo percorso di alta formazione cinematografica e teatrale del Centro per le arti contemporanee XNL Piacenza.

La scelta di Diritti come Maestro di Bottega è stata annunciata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Piacenza nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni, in cui sono intervenuti il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli, la direttrice artistica di Bottega XNL Paola Pedrazzini e lo stesso Giorgio Diritti.

IL REGISTA GIORGIO DIRITTI

Diritti, acclamato regista di profonda sensibilità e acume, portavoce di un modo di fare cinema che è incontro e condivisione, dopo una lunga gavetta arriva a firmare nel 2005 il suo primo lungometraggio Il vento fa il suo giro, film che diventa subito un caso cinematografico: vince oltre quaranta premi in festival nazionali e internazionali e il cinema Mexico di Milano sceglie di tenerlo in programmazione per un anno e mezzo. Gli fanno seguito L’uomo che verrà (2009), Gran Premio della Giuria Marc’Aurelio d’Argento al Festival Internazionale del Film di Roma, tre David di Donatello tra cui miglior film e tre Nastri d’Argento; Un giorno devi andare (2013), girato in Amazzonia e con protagonista Jasmine Trinca, presentato in Concorso al Sundance Film Festival; Volevo nascondermi (2020) sull’artista Ligabue, interpretato da Elio Germano (Orso d’argento a Berlino come miglior attore), film che ha trionfato risultando il più premiato dell’anno aggiudicandosi sette David di Donatello – tra cui miglior film e miglior regista – e il Nastro d’argento dell’anno; e infine di Lubo, presentato l’anno scorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

IL CORSO

Diritti arriva alla guida del corso, organizzato in collaborazione con la casa di produzione Aranciafilm, dopo che questo, nelle passate edizioni, era stato affidato a Leonardo Di Costanzo, Gianni Amelio, Daniele Ciprì, Sergio Rubini e, lo scorso anno, a Marco Bellocchio.

Il corso – il cui bando è online da oggi e fino al 19 gennaio – è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio diretto da Diritti e fornisce ai partecipanti la straordinaria occasione di seguire e partecipare direttamente alla preparazione e alle riprese di un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche “sul campo”.

Il percorso formativo, nella sua dimensione intensiva e residenziale, si svolgerà dal 17 al 27 febbraio 2025 tra Bobbio e Piacenza. La partecipazione è gratuita e a numero chiuso (massimo 15 partecipanti). Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 19 gennaio 2025.

LE DICHIARAZIONI

“Siamo particolarmente grati a Giorgio Diritti per aver accolto l’invito a diventare il Maestro dell’edizione 2024 di Bottega XNL – è il commento del vicepresidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli –, un regista di grande sensibilità sociale e umana, calato nel nostro presente di cui indaga con profondità, e senza retorica, le fragilità e le contraddizioni. Un Maestro di Bottega che, ne siamo certi, saprà offrire occasioni importanti di crescita, tecnica e personale, ai giovani aspiranti registi che avranno la fortuna di lavorare con lui e darà ulteriore valore alla nostra Bottega, che si sta attestando come un punto di riferimento, a livello nazionale, per l’alta formazione alle arti cinematografiche e teatrali”.

“Sono contento, con questa mia partecipazione alla nuova edizione del corso, di tenere alto il desiderio di una società che nutrendosi di arte, si evolve e si arricchisce: questo è uno dei semi migliori da spargere sul futuro. – ha commentato Giorgio Diritti – A muovermi in questo progetto sono l’attenzione nel gettare uno sguardo sull’infanzia e sui bambini, che sono gli uomini di domani, e la necessità di alimentare in loro la dimensione dell’ascolto, in un’epoca in cui sono (siamo) distratti da troppi media e sono sempre meno le occasioni di partecipazione concreta. Anche esperienze come questo percorso, che promuove il senso del costruire, del realizzare insieme, sono fondamentali da recuperare e sostenere”.

“La presenza di Giorgio Diritti alla guida di Fare Cinema, nell’ambito di un progetto a cui tengo moltissimo come Bottega XNL trovo che sia particolarmente preziosa e interessante – racconta la direttrice artistica di Bottega XNL, Paola Pedrazzini – per più motivi. Anzitutto, Giorgio Diritti incarna appieno lo “spirito” di Bottega XNL che si sviluppa intorno al rapporto Maestro-Allievo nella trasmissione dei saperi. Diritti arriva infatti oggi ad essere “Maestro” dopo essere stato per molto tempo “Allievo”, formato alla scuola di Ermanno Olmi. Inoltre, lo sguardo sensibile e attento alle realtà che racconta, l’attenzione rivolta all’universo dell’infanzia e la sua spiccata attitudine pedagogica sono ulteriori aspetti che contraddistinguono il regista bolognese e che, sono sicura, potranno rendere particolarmente preziosa l’esperienza del “suo” Fare Cinema per i corsisti”.

COME PARTECIPARE

Le domande dovranno essere presentate entro il 19 gennaio all’indirizzo [email protected], allegando domanda di iscrizione, curriculum professionale individuale, breve lettera di motivazione e un video di 5’ complessivi di materiali audiovisivi già realizzati.

Tutte le informazioni complete e dettagliate sono reperibili direttamente nel bando scaricabile sul sito: www.xnlpiacenza.it e www.fondazionefarecinema.it.