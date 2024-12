“Gioia contemporanea”: al via la seconda edizione della rassegna d’arte al liceo Gioia

Lo scorso venerdi 6 dicembre, nell’atrio del liceo Gioia, si è aperta la seconda edizione di Contemporanea – L’arte di oggi al liceo Gioia, un’iniziativa che invita studenti e cittadini a immergersi nel mondo dell’arte contemporanea.

La rassegna, che proseguirà fino al 6 marzo 2025, si propone come un ponte tra il linguaggio artistico odierno e la comunità scolastica, stimolando riflessioni interdisciplinari e dialoghi creativi.

L’opera scelta per questa edizione è Bartholomeus di Christian Zucconi, artista piacentino di rilievo nel panorama contemporaneo. Il lavoro esplora temi come l’identità e il rapporto tra contenitore e contenuto, diventando un punto di partenza per dialoghi che intrecciano arte, filosofia e attualità. “Bartholomeus invita a riflettere su come l’arte possa essere uno specchio delle nostre domande esistenziali e un mezzo per esplorare il pensare ed il sentire”, ha spiegato Zucconi durante l’inaugurazione.

l’analisi dell’opera

L’incontro inaugurale, tenutosi nell’Aula Immersiva dell’istituto, ha visto anche la partecipazione del professor Marco Senaldi, docente presso l’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino e autore di saggi su arte, filosofia e multimedia. Il suo intervento, insieme al dialogo con Zucconi, ha offerto agli studenti un’analisi approfondita dell’opera, stimolando riflessioni sulle connessioni tra la produzione artistica contemporanea e le dinamiche esistenziali e sociali.

Curata dal Dipartimento di disegno e storia dell’arte, la rassegna include anche incontri successivi con l’artista per approfondire i temi dell’opera e i suoi rimandi storici e culturali: “Vogliamo che l’arte contemporanea diventi un’occasione per superare il timore del nuovo, contribuendo a decodificarlo”, hanno dichiarato i docenti del dipartimento.

Aperta al pubblico, l’iniziativa conferma il Liceo Gioia come un luogo di cultura e innovazione, capace di trasformare l’arte in uno strumento di crescita e dialogo condiviso.