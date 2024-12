Al Municipale torna Madama Butterfly, l’opera di Puccini in scena il 20 e 22 dicembre

Domenica 15 dicembre alle 17, al Ridotto del Teatro Municipale, torna “Prima di andare in scena”, la rassegna di presentazione e guida all’ascolto delle opere realizzata grazie alla collaborazione tra Fondazione Teatri e Amici della Lirica di Piacenza.

L’incontro, a ingresso libero, sarà dedicato a Madama Butterfly di Giacomo Puccini, opera inaugurale della Stagione 2024/2025, in programma venerdì 20 e domenica 22 dicembre al Teatro Municipale. Sarà il musicologo e musicista Gian Francesco Amoroso a introdurre Madama Butterfly al pubblico e a interpretare al pianoforte alcuni brani, con il soprano Maria Kosovitsa e il tenore Davide Piaggio.

la storia dell’opera

L’opera, definita “tragedia giapponese”, su libretto di Giuseppe Giacosa e dell’arquatese Luigi Illica, debuttò al Teatro alla Scala il 17 febbraio 1904, basata sul dramma “Madame Butterfly” del commediografo statunitense David Belasco, a sua volta ispirato da un racconto omonimo di John Luther Long. I librettisti Giacosa e Illica cominciarono il lavoro a partire dal 1901. Per alcune suggestioni orientaleggianti presero spunto dal romanzo di ambientazione giapponese “Madame Chrysanthème” di Pierre Loti. Puccini era fortemente convinto della validità del soggetto esotico e dal potenziale espressivo della geisha sedotta, abbandonata e suicida. Per musicare il dramma, si documentò minuziosamente sulle musiche, gli usi e i costumi del Giappone. L’insuccesso con cui venne accolta inizialmente Madama Butterfly, spronò Puccini ad una revisione dell’opera, eliminando alcuni numeri musicali, modificando alcune scene e dividendo l’opera in tre atti invece che due.

Al Municipale il titolo, assente da otto anni, conclude le celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini.