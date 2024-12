“Arie di Natale”: concerto lirico al Conservatorio per augurare buone feste

Per augurare ai piacentini Buone Feste, il Conservatorio Nicolini organizza per venerdì 20 dicembre alle ore 11 nel Salone, un concerto lirico di Natale degli studenti delle classi di canto dell’università musicale piacentina. L’evento gratuito, nato in collaborazione con il Comune di Piacenza, e più precisamente con l’ufficio Attività Socioricreative, vuole avere un occhio di riguardo verso le persone over 65, residenti in città, che hanno infatti la possibilità di prenotare il posto a sedere per dar loro la possibilità di godere del concerto in tutta comodità. A questo proposito si può contattare lo 0523-492724, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

sensibilità e attenzione nei confronti della terza età

Presenti alla conferenza stampa, indetta mercoledì pomeriggio in Conservatorio, il presidente e il direttore del Nicolini Massimo Trespidi e Roberto Solci e l’assessore al welfare Nicoletta Corvi che ha dichiarato: “Ringrazio il presidente Trespidi, i docenti e gli allievi delle classi di canto lirico del Conservatorio Nicolini per questo momento di condivisione così significativo nel periodo delle festività natalizie. Ancora una volta, si conferma la sensibilità e l’attenzione nei confronti della terza età. Assistere in compagnia a questo concerto rappresenta non solo un’opportunità culturale di valore, ma anche un’ulteriore occasione di incontro e socializzazione nell’ambito delle tante iniziative promosse dall’Ufficio Attività Socioricreative del Comune, per il quale è fondamentale poter collaborare con una realtà solida e importante qual è l’ateneo musicale della nostra città”.

per rafforzare i legami sociali

Il presidente Trespidi ha sottolineato: “Nell’ottica, insita nel Conservatorio, di rafforzare i legami sociali e a creare sinergia con le istituzioni del territorio, questo evento vuole offrire un momento di condivisione e arricchimento culturale, celebrando la musica come linguaggio universale capace di unire le generazioni. In particolare, il concerto è pensato per rendere omaggio agli anziani, riconoscendone il valore e il contributo alla comunità, e per creare un’occasione di dialogo e emozione attraverso le note, rendendo l’arte accessibile e coinvolgente per tutti.” Oltre a ricordare lo strettissimo rapporto tra Comune e Conservatorio, fin dalla sua nascita, il direttore Solci, ha ricordato che durante il concerto verranno cantate le arie più celebri del repertorio operistico italiano e ha infine ringraziato le docenti delle cinque classi di canto Lucia Cirillo, Ilaria Geroldi, Patrizia Biccirè, Carla di Censo, Anna Maria Chiuri e il pianista accompagnatore Corrado Casati.