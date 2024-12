Assemblea legislativa regionale: Tagliaferri in corsa per la vicepresidenza

Il piacentino Giancarlo Tagliaferri sarebbe in corsa per la vicepresidenza dell’Assemblea legislativa regionale dopo la chiusura della partita per la giunta con un altro concittadino, Vincenzo Colla, nominato da De Pascale vice presidente.

Una casella che sembrava dover essere riempita da Irene Priolo, ma l’ormai ex presidente facente funzione della Regione è stata confermata assessora, con deleghe all’ambiente e alle infrastrutture e trasporti.

Dei due vicepresidenti, uno spetta alla maggioranza e l’altro a Fratelli d’Italia come primo partito dell’opposizione. Il nome che circola è quello del piacentino Giancarlo Tagliaferri. Classe ‘60, laureato in giurisprudenza, imprenditore, già sindaco di San Giorgio, presidente di Unione Valnure e Valchero, consigliere provinciale e regionale è al terzo mandato in regione.