È il regista Giorgio Diritti il nuovo maestro del corso di Fare Cinema XNL

È Giorgio Diritti il nuovo maestro del corso di alta specializzazione in regia cinematograficaBottega XNL – Fare Cinema, lo storico progetto di Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio, che ormai da tre anni fa parte di Bottega XNL,

l’innovativo percorso di alta formazione cinematografica e teatrale del Centro per le arti contemporanee XNL Piacenza.

Il corso – il cui bando è online da oggi e fino al 19 gennaio – è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio diretto da Diritti e fornisce ai partecipanti la straordinaria occasione di seguire e partecipare direttamente alla preparazione e alle riprese di un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche “sul campo”.

“La presenza di Giorgio Diritti alla guida di Fare Cinema incarna appieno lo spirito di Bottega XNL che si sviluppa intorno al rapporto maestro- allievo nella trasmissione dei saperi – ha aggiunto la direttrice artistica di Bottega XNL, Paola Pedrazzini -. È un regista che viene da una storia di grande passione per il cinema e ha un modo di filmare la realtà con cura e con amore, quasi la accarezzasse, ed è un “maestro” che ha una grande attenzione pedagogica”.

“Sono molto contento di partecipare a un corso che valorizza e tiene alto il desiderio di una società che si arricchisce e si evolve nutrendosi dell’arte” ha spiegato il regista.

“A muovermi in questo progetto sono l’attenzione nel gettare uno sguardo sull’infanzia e sui bambini, che sono gli uomini di domani, e la necessità di alimentare in loro la dimensione dell’ascolto, in un’epoca in cui sono (siamo) distratti da troppi media e sono sempre meno le occasioni di partecipazione concreta. Anche esperienze come questo percorso, che promuove il senso del costruire, del realizzare insieme, sono fondamentali da recuperare e sostenere”

Il percorso formativo, nella sua dimensione intensiva e residenziale, si svolgerà dal 17 al 27 febbraio 2025 tra Bobbio e Piacenza. La partecipazione è gratuita e a numero chiuso (massimo 15 partecipanti). Le domande dovranno essere presentate entro il 19 gennaio all’indirizzo [email protected], allegando domanda di iscrizione, curriculum professionale individuale, breve lettera di motivazione e un video di 5 minuti complessivi di materiali audiovisivi già realizzati. Tutte le informazioni complete e dettagliate sono reperibili direttamente nel bando scaricabile sul sito di Fare Cinema.