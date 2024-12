Mediateca e coworking: 800mila euro per la nuova vita delle ex carceri di Bobbio

Le ex prigioni di Bobbio, famose per essere state la casa del conte-vampiro interpretato da Roberto Herlitzka nel film “Sangue del mio sangue” di Marco Bellocchio, diventeranno presto una mediateca: un luogo di aggregazione per studenti e lavoratori in smart working, nonché una palestra a cielo aperto.

Anticamente erano state il granaio del monastero di San Colombano. Con i fondi del Programma di sviluppo rurale, 500mila euro, e il contributo del Comune di altri 300mila euro, i lavori dovrebbero iniziare la prossima estate.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Roberto Pasquali nell’ultimo consiglio comunale, con l’approvazione del bilancio di previsione: per il prossimo anno ci saranno 9 milioni di euro per il borgo.



Secondo il progetto dell’architetto Alina Ferrari, il nuovo edificio si svilupperà su tre piani. Al piano terra ci saranno la mediateca e una sala proiezione per i film in collaborazione con la scuola bellocchiana “Fare cinema”, oltre a un appartamento per persone in difficoltà.

Il grande giardino, invece, sarà destinato all’attività motoria di bambini e anziani. Il giardino segreto diventerà il luogo ideale per ospitare concerti e spettacoli.

Al primo piano sarà presente un altro appartamento per persone bisognose e tre stanze destinate al coworking, dotate di wifi per studenti e lavoratori in smart working.

Salendo al secondo piano si potrà usufruire di una stanza polivalente di 50 mq per il tempo libero.

«I lavori comprendono anche il rifacimento di parte del tetto, il cui recupero negli scorsi anni non è mai stato completato, ed è in corso la pratica di concessione del bene da parte del Demanio, a titolo gratuito» dichiara il sindaco Pasquali. «Il recupero dell’ex granaio dell’abbazia era stata una nostra promessa elettorale. Contiamo di procedere presto con l’affidamento dei lavori, in modo che il cantiere possa iniziare nell’estate del 2025».