Consiglio regionale, prima seduta con i tre piacentini: Tagliaferri vicepresidente

Prima Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna dopo le elezioni regionali di novembre. Nel gruppo dei 50 consiglieri anche tre piacentini: Lodovico Albasi e Luca Quintavalla del Partito Democratico, Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia.

Maurizio Fabbri è stato eletto presidente con 49 voti su 50. L’unico voto mancante è stato il suo, che si è astenuto. L’ex sindaco Castiglione dei Pepoli, in quota Pd, è anche presente nello staff del sindaco di Bologna Matteo Lepore.

“Oggi la nostra è una terra ferita dagli eventi ambientali estremi, diventati ormai ordinari, che saprà però riscattarsi ancora una volta solo se questo diventerà l’obiettivo di tutti noi, perché i cittadini chiedono certezze e vogliono vedere le Istituzioni, tutte, unite nel dare risposte. Dobbiamo essere quindi all’altezza della storia di questa terra e raccogliere il testimone di chi ci ha preceduto. Chi conosce il mio percorso sa quanto io sia legato alla mia comunità” queste le parole del neo-eletto presidente.

Il secondo verdetto dell’Assemblea è l’elezione del piacentino Giancarlo Tagliaferri di FdI come vicepresidente, insieme a Barbara Lori del Pd. Paolo Trande di Avs e Luca Pestelli di FdI sono stati eletti segretari, Marcella Zappaterra del Pd e Valentina Castaldini di Fi sono stati eletti questori.

“Sono onorato per l’incarico di Vicepresidente dell’Assemblea legislativa. Il lavoro che ho svolto nell’Ufficio di Presidenza della Regione negli ultimi anni è stato apprezzato. Terrò ben distinto il mio ruolo di consigliere regionale di opposizione dal ruolo istituzionale e di garanzia come Vicepresidente” queste le parole di Tagliaferri, recordman di preferenze nel collegio di Piacenza con 7.539 voti.

Il consigliere Luca Quintavalla ha dichiarato che c’è grande emozione per questa prima seduta: “Per me è la prima elezione, sono emozionato. Dobbiamo cercare di dare subito risposte ai cittadini, su tutti sanità, dissesto idrogeologico, i trasporti, la scuola, il sociale. Siamo pronti”.