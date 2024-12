La magia dei Queen al Politeama, promozione per i lettori di Libertà

I Queen sono stati un fenomeno capace di definire un’epoca e di tracciare un senso profondo di appartenenza e di infinito. Con la loro musica, hanno disegnato orizzonti sconfinati, dando voce a sentimenti universali. Questa sera alle ore 21, sul palco del Politeama arriva il concerto “Queen rock experience”, un tributo alla leggendaria band britannica e al carismatico Freddie Mercury. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.it (il concerto è prodotto da Gruppo Anteprima). Per i lettori di Libertà è possibile avere uno sconto di 5 euro all’acquisto del biglietto inserendo sul sito ticketone il seguente codice: POLIQUEEN.

La voce di Sonny Ensabella, frontman della tribute band Queen Experience, darà vita a brani che hanno fatto la storia del rock, successi come “Bohemian rhapsody”, “We will rock you”, “Don’t sop me now”, “I want to break free”, “Under pressure”, “Radio gaga”, “The show must go on”.