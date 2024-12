Piacenza Jazz: anteprima con Calibro 35, Cécile McLorin Salvant e “A New Day”

La macchina organizzativa del Piacenza Jazz Fest, giunto alla sua XXII edizione, è già in piena attività. “Quest’anno, per la prima volta – spiega il comunicato – il festival ha il piacere di annunciare in anteprima tre grandi concerti che saranno già disponibili in prevendita, offrendo agli appassionati l’opportunità di assicurarsi un posto per eventi di altissimo livello, prima della presentazione completa del programma”.

I CONCERTI IN ANTEPRIMA

L’inaugurazione di sabato 1° marzo Calibro 35 allo Spazio Rotative di Libertà. Il festival si aprirà con una serata dal titolo “Jazzploitation”, un progetto innovativo dei Calibro 35, il celebre gruppo italiano che fonde jazz, funk e sonorità cinematografiche, portando sul palco uno spettacolo che promette energia e creatività.

Il concerto di sabato 8 marzo con Cécile McLorin Salvant alla Sala degli Arazzi. La voce stellare di Cécile McLorin Salvant, considerata una delle interpreti più straordinarie del jazz vocale contemporaneo, illuminerà Piacenza con una performance che si preannuncia indimenticabile.

Infine, la data di venerdì 28 marzo con “A New Day” di Giovanni Guidi alla Sala degli Arazzi. Il pianista italiano Giovanni Guidi, tra i nomi di punta del jazz europeo, presenterà un nuovo progetto in quartetto insieme al saxofonista americano Brandon Lewis, promettendo un concerto di grande intensità e raffinatezza.

“Le prevendite per questi concerti saranno tutti disponibili online sul sito di Vivaticket a partire da lunedì 16 dicembre, per chi non vuole correre il rischio di perdere uno di questi eventi. La biglietteria del Piacenza Jazz Club e gli abbonamenti invece si attiveranno dopo la presentazione dell’intero programma”.



PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA COMPLETO

L’intero programma del Piacenza Jazz Fest 2025, inclusi gli eventi collaterali, verrà svelato mercoledì 29 gennaio alle ore 15.00 presso il Salone d’Onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Per festeggiare questa edizione speciale, la sera stessa sarà offerto un concerto gratuito, aperto alla cittadinanza.