Una montagna di auguri: concerto dei cori Cai e Monte Vignol alle 17 in Santa Teresa

Fra le attività culturali del Cai Piacenza, spicca anche quella del suo coro, ospite delle rassegne più importanti in giro per l’Italia. Nato 15 anni fa con 10 componenti, oggi ne ha 17 e ha interpretato canti in circa 200 concerti: il prossimo si terrà in città oggi, sabato 14 dicembre, alle 17, nella chiesa di Santa Teresa a Piacenza.

“Una montagna di auguri”, questo il titolo dell’appuntamento che vedrà il coro piacentino diretto da Corrado Capellini protagonista insieme al gruppo vocale Monte Vignol di Avio (Trento); l’ingresso è libero.