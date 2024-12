Cittadella, cantiere fermo da tre settimane. Trespidi: “Ritardo intollerabile”

“Saranno pure questioni tecniche, ma un cantiere fermo da oltre tre settimane è intollerabile”.

Sono passate altre due settimane da quando su Libertà il Comune spiegò le ragioni dello stop nel cantiere del parcheggio interrato di piazza Cittadella. In tutto oltre tre settimane di silenzio. Ed è Massimo Trespidi, consigliere della lista civica Barbieri sindaco-Liberi, a tornare sul caso con toni accigliati e preoccupati: “Evidentemente c’è qualche problema più complesso di quanto dica il Comune – dice Trespidi – ma ciò non giustifica il fatto che il cantiere sia deserto e abbandonato. Continuo a registrare la preoccupazione di commercianti e residenti della zona a cui andrebbe quanto meno una spiegazione. Ogni ritardo costituisce un danno per tutti loro”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ