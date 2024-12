C’è l’annuncio del Ministero: “Villa Verdi diventerà patrimonio dello Stato”

L’ultima abitazione del maestro Giuseppe Verdi, a Villanova, diventerà ufficialmente patrimonio dello Stato. Il Ministero della Cultura ha firmato oggi, lunedì 16 dicembre, il decreto di esproprio del compendio “Villa Verdi e pertinenze”.

Questo provvedimento è importante per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della dimora del maestro. L’abitazione è infatti piena di arredi, epistolari, opere d’arte e oggetti personali del famoso compositore.

“Villa Verdi – ha spiegato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli – è il simbolo della grandezza culturale dell’Italia e il luogo dove il maestro ha trovato ispirazione per molte delle sue immortali composizioni. Grazie a questo importante atto, lo Stato ne garantisce la salvaguardia e la restituisce alla comunità come patrimonio di tutti”.

L’obiettivo è rendere Villa Verdi un riferimento per la cultura, la musica e la storia dell’Ottocento, che sia un luogo di interesse per gli italiani e per i turisti e gli appassionati stranieri.

“Ritengo che l’acquisizione di Villa Verdi, esito finale di un lungo iter procedurale, sia un passo fondamentale per garantire la conservazione del complesso e la sua piena valorizzazione” ha quindi aggiunto il capo dipartimento per la tutela del patrimonio culturale e Dg Abap, Luigi La Rocca, che oggi ha firmato il decreto. “Attraverso la creazione di un itinerario verdiano che comprenda i diversi ‘luoghi’ del Maestro, il Teatro Giuseppe Verdi e il Palazzo Orlandi a Busseto, la casa natale a Roncole”.

L’acquisizione di Villa Verdi permetterà interventi urgenti di restauro e manutenzione. Grazie al lavoro degli uffici della direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della soprintendenza per le province di Parma e Piacenza, che hanno seguito l’iter amministrativo e tecnico, è stato possibile programmare l’immissione in possesso dell’immobile fissata per il giorno 28 febbraio 2025.