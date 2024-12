Coldiretti e Confartigianato consegnano al Vescovo la nuova statuina del presepe

Anche quest’anno Coldiretti e Confartigianato hanno consegnato alla Diocesi del Vescovo di Piacenza Monsignor Adriano Cevolotto un personaggio del presepe, con l’obiettivo di aggiungere figure che ci parlino del presente ma anche del futuro, diffondendo la straordinaria attualità e forza di questa narrazione gentile.

Alla consegna erano presenti ieri Roberto Gallizioli, direttore della Coldiretti di Piacenza e per Upa Federimpresa di Confartigianato il vicepresidente Giancarlo Gerosa.

In questa edizione dell’iniziativa, condivisa da Symbola, Confartigianato e Coldiretti, vengono messi in evidenza i valori rappresentati dalle imprese del territorio e dell’artigianato strettamente collegati a quelli della tradizione più consolidata del Presepe. Ed in linea con questi principi alla base della scelta, il tema rappresentato è quello della qualità delle nostre produzioni fiore all’occhiello del Made in Italy che incarnano la ricerca della materia prima, la cura particolare all’interno delle filiere, la certificazione e tracciabilità dei prodotti, il riconoscimento di un valore aggiunto che l’artigianalità esprime convintamente.

Il Presepe è la rappresentazione della nascita di Gesù, ma attraverso i suoi personaggi serve anche a raccontare la realtà della vita di tutti i giorni per rappresentare la multiforme dimensione del Creato e della Natura che parte proprio dalla terra che ci ospita e della quale dobbiamo prenderci cura. Quest’anno, la realizzazione del manufatto che rappresenta una giovane casara, esperta nella lavorazione del latte alla base delle filiere di indiscusso pregio e tradizione, è stata affidata al Maestro artigiano leccese Claudio Riso, un’eccellenza nella produzione artistica in cartapesta.