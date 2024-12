Dup e Bilancio di previsione, arriva l’ok dell’Assemblea dei sindaci

L’Assemblea dei sindaci si è riunita oggi in Provincia e si è espressa favorevolmente in merito all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) 2025-2027 e al Bilancio di previsione 2025-2027.

Quello di oggi è il secondo passo: l’adozione da parte del consiglio provinciale dei due documenti è stata deliberata lo scorso 13 dicembre, mentre in data odierna c’è stato il parere di competenza da parte dell’Assemblea su entrambi i documenti. L’approvazione definitiva spetterà al Consiglio Provinciale, in programma per venerdì 20 dicembre prossimo.

La sintesi tecnica di Aggiornamento del Dup 2025-2027, del Bilancio di previsione 2025-2027 e del Programma triennale 2025-2027 delle Opere pubbliche è stata presentata dal direttore generale Vittorio Silva, da Angela Toscani, dirigente dell’ufficio di staff “Bilancio, Patrimonio e acquisti e da Davide Marenghi, dirigente del servizio Viabilità.

Dopo la presentazione, hanno risposto alle domande insieme alla Presidente della Provincia Monica Patelli e al Vicepresidente Franco Albertini: i numerosi sindaci presenti, infatti, hanno chiesto chiarimenti, soprattutto in merito alla viabilità e alle difficoltà dei Comuni nel reperire e trattenere il personale.