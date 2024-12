“Per fare un frutto ci vuole un fiore”: il progetto di Campagna Amica nelle scuole

A partire dal prossimo gennaio, oltre 1.300 studenti delle scuole di Piacenza vivranno un’esperienza educativa unica grazie al progetto “Educazione alla Campagna Amica”, ideato da Coldiretti in collaborazione con Coldiretti Donne e Coldidattica Emilia Romagna. Presentato in conferenza stampa al Mercato Coperto di Campagna Amica, di Piacenza, questo progetto si propone di avvicinare i più giovani al mondo dell’agricoltura, sensibilizzandoli su temi cruciali come una sana alimentazione, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio come luogo di identità e appartenenza.

Un Viaggio alla Scoperta dell’Agricoltura Locale

Il tema dell’anno scolastico 2024-2025, “Per fare un frutto ci vuole un fiore”, guiderà gli studenti attraverso un percorso educativo che esplora la stagionalità dei prodotti agricoli, la provenienza degli alimenti e i benefici della Dieta Mediterranea. L’obiettivo, come sottolineato dal Direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli, è quello di educare i ragazzi a stili di vita sani e sostenibili, promuovendo il benessere individuale e quello dell’ambiente.

Un’Iniziativa Rivolta a Tutte le Scuole

Il progetto coinvolgerà alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, con attività didattiche in classe e numerose esperienze pratiche. Le scuole potranno richiedere visite nelle aziende agricole, nelle fattorie didattiche del circuito Campagna Amica e nei mercati contadini, come il Mercato Coperto di Piacenza, dove ogni weekend si svolge l’incontro tra produttori locali e consumatori.

Un Percorso Didattico Esperienziale

Ogni lezione, tenuta da esperti di Coldiretti e imprenditori agricoli, sarà arricchita da strumenti digitali, webinar e attività pratiche. Alla fine dell’anno scolastico, gli studenti avranno l’opportunità di esprimere ciò che hanno imparato tramite elaborati e progetti, che verranno premiati durante la festa finale prevista per il 22 maggio 2025.

Temi Affascinanti per Ogni Classe

I percorsi didattici proposti spaziano dal valore dell’acqua e della qualità dell’aria, all’esplorazione del biologico, fino alla storia enogastronomica di Piacenza e delle sue eccellenze. Tra i temi, anche il mondo del latte, il pane, l’agriturismo, e l’importanza di leggere correttamente le etichette degli alimenti.

Partner e Patrocini

Il progetto gode del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e della collaborazione di numerosi partner, tra cui: Adiconsum, Admo, Aido, APAP, Associazione Diabetici Piacenza, Avis, Assigeco Piacenza Basket, Banca di Piacenza, Camera di Commercio dell’Emilia, Campus Raineri Marcora, Carabinieri Forestali, fornai Chomp, Coni Emilia Romagna, Comune di Piacenza, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Consorzio Grana Padano, FIAB AmolaBici, Fin Federazione Italiana Nuoto sezione Salvamento, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Gal del Ducato, Gas Sales Bluenergy, Gelaterie di Campagna Amica, Lega Tumori Piacenza, Master Kids, Myo, Ordine dei Medici, Piacenza Calcio, Politecnico (polo Piacenza), Prefettura di Piacenza, Progetto Vita, Provincia di Piacenza, Unpli, Ufficio Scolastico Emilia Romagna, Università Cattolica. Grazie a questi alleati, “Educazione alla Campagna Amica” promette di essere un’esperienza educativa completa, che arricchirà i giovani con valori e conoscenze che li accompagneranno per tutta la vita.

Per Maggiori Info

Per maggiori dettagli sul progetto o per aderire, le scuole possono contattare la Segreteria Provinciale di Campagna Amica Piacenza via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 0523/596511.