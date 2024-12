A Star bene le innovazioni per la cura delle malattie del colon

Ci si ammala da giovani. La fascia d’età in aumento è quella tra i 25 e i 49 anni. Parliamo dei tumori al colon-retto, al centro della nuova puntata di “Star bene”. La trasmissione in onda su Telelibertà e condotta dalla giornalista Marzia Foletti ha messo sotto i riflettori un tumore che è tra i più comuni in tutto il mondo, ma che grazie ai progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie risulta con una mortalità in diminuzione.

“La tecnologia è sempre in evoluzione – sottolinea l’oncologo Luigi Cavanna – per questa patologia è fondamentale lo screening, ma anche un comportamento alimentare corretto dato che fra i fattori a rischio ci sono il sovrappeso e il consumo di alcol”.

La puntata ha preso in esame la colonscopia tradizionale e quella virtuale:

“La colonscopia tradizionale è una metodica diagnostica invasiva che ci permette di osservare la cavità intestinale del tratto digestivo inferiore attraverso uno strumento flessibile con una fibra ottica – spiega Luigi Conti, specialista di chirurgia generale – endoscopia della Casa di cura Piacenza – è indicata in presenza di sintomi di allarme come anemizzazione, sanguinamento o calo ponderale”.

“I risultati anomali potrebbero essere quelli di un carcinoma del colon o un polipo in via di trasformazione che poi eliminato viene sottoposto a sorveglianza endoscopica – sottolinea il collega Raffaele Conti, medico radiologo – diverso è il caso del carcinoma”.

“La colonscopia virtuale – gli fa eco la collega Elena Ciortan, responsabile del Servizio di Diagnostica per Immagini – è una metodica non invasiva che va a valutare l’intestino attraverso le immagini ottenute con la tomografia computerizzata e poi rielaborate con un software dedicato in modo da poter simulare una navigazione virtuale all’interno del lume intestinale”.