Bilancio 2025, tanti sì per l’opposizione. Maggioranza: “Slancio alla città”

Maratona, sì, quella sul bilancio di previsione, ma così politicamente leggera come questa volta era da tempo che non si vedeva in consiglio comunale. Merito del clima più disteso tra la maggioranza e l’opposizione che ha visto approvata una cospicua porzione di suoi emendamenti e ordini del giorno (odg). Merito anche del seppur faticoso accordo che la maggioranza ha raggiunto, prima che con ApP, con la sua ala ambientalista sullo spinoso tema del consumo di suolo.

ApP sul bilancio 2025-27 si è astenuta, il centrodestra ha votato contro mettendo nel mirino l’aumento della spesa, l’indebitamento, il nodo sicurezza. A favore la maggioranza che ha rivendicato il “nuovo slancio” impresso alla città e la “risposta al crescente fabbisogno di servizi sociali”.

Le dichiarazioni di voto sono arrivate alle 21 della serata di mercoledì 18 dicembre al termine di quattro sedute di discussione generale e di esame dei 17 odg e del centinaio di emendamenti al bilancio e soprattutto al Dup (Documento unico di programmazione).

centrodestra contro

Il centrodestra ha votato contro mettendo nel mirino l’aumento della spesa, l’indebitamento, il nodo sicurezza.

Discussione su Borgo Faxhall

Si accende la discussione sulle spese legali per il caso Borgo Faxhall. “Colpa dell’esposto avviato dalla giunta Barbieri” ha sostenuto la maggioranza. “No, azione della Corte dei Conti” ha replicato la ex sindaca.

Polizia locale, nuova sede più vicina

Passa l’invito di Zandonella (Lega) ad accelerare per realizzare la nuova sede del comando della Polizia locale: “Basta valutazioni, ora si passi a una fase più concreta”.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’