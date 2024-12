Vie piacentine dedicate alle donne: con Europe Direct uno studio del liceo Cassinari

Il 90% delle vie di 32 città di 19 diversi paesi europei è dedicato a uomini; il 9% a donne; il restante a non binari o incerti. E’ il dato che emerge dall’analisi di quasi 57mila strade di grandi città europee che prendono il nome da una persona, su un totale di 155mila vie analizzate. Una ricerca pubblica e online, realizzata dalla piattaforma Mapping Diversity realizzata per scoprire fatti chiave sulla diversità e la rappresentanza nella toponomastica stradale in tutta Europa.

L’indagine ha stimolato gli studenti del liceo Cassinari, che nell’ambito del progetto Europe Direct hanno fatto la mappatura delle strade piacentine. Dalla ricerca è nata l’esigenza di intitolare una via cittadina ad una madre fondatrice europea.

Nei locali del liceo nella mattinata di mercoledì 18 dicembre è stato inaugurato un presidio di Europe Direct.