Tra innovazione carenza di personale: a “Nel Mirino” viaggio nella ristorazione

L’ultima puntata di “Nel Mirino” prima dell’arrivo del Natale è dedicata alla tavola.

La trasmissione condotta da Nicoletta Bracchi, in onda questa sera alle 21.00, entrerà nel mondo della ristorazione, che in questi giorni di festa oscilla fra l’alto numero di prenotazioni e una carenza endemica di personale, nonostante la quale bisogna comunque garantire il servizio.

A parlare di questo e in generale della nostra cucina, allo Spazio Rotative sono chiamati Giorgio Lambri, giornalista di Libertà e scrittore, autore di “Pansa e Tasca” e “Non solo Gutturnio”, la chef del Caffè Grande Rivergaro, Betti Bertuzzi, e lo chef della Locanda Sensi, Mauro Brina. A ultimare il quartetto di ospiti sarà presente Cristian Lertora, della Fiepet di Confesercenti.

Diversi i temi trattati durante la puntata, a partire dalla possibilità di innovare i piatti piacentini senza snaturare la tradizione culinaria del nostro territorio, per arrivare al menù natalizio per eccellenza delle nostre terre. Ma si parlerà anche di come creare proposte che sappiano parlare sia al cuore sia al palato e dell’importanza delle tecniche moderne per esaltare sapori tradizionali senza cedere alle mode del momento.

Non mancherà un angolo riservato al ruolo svolto dai professionisti che lavorano nella ristorazione e della loro formazione, così come ci si confronterà su sfide e criticità del settore enogastronomico nel suo complesso, settore che ogni anno è il motore dei consumi delle feste di fine e inizio anno.

La puntata di “Nel mirino” si può rivedere on demand sulla piattaforma www.teleliberta.tv.