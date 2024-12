Appalto da 9 milioni, cantiere da gennaio a settembre 2025: così sarà la nuova ex Acna

“Rendere nuovamente fruibile al pubblico l’ex area industriale Acna, che ricade all’interno del centro storico cittadino, con la futura realizzazione di un parcheggio pubblico e area camper con relative pertinenze lungo via Cantarana e via San Bartolomeo ed aree destinate a verde pubblico nella porzione centrale del sito e lungo via Tramello”.

È l’obiettivo dell’intervento di bonifica dell’area ex Acna descritto nel provvedimento del Comune che ne approva il progetto esecutivo.

Ora vanno dunque aggiudicati i lavori finanziati con i 9 milioni arrivati dal Pnrr, per una partenza del cantiere che nell’allegato cronoprogramma viene indicato già nel prossimo gennaio per la fasi preliminari.

Il progetto esecutivo l’hanno redatto (compenso di circa 350mila euro) la ditta milanese Montana e un professionista – l‘ingegner Michele Lerro – di Teano (Caserta), ed è stato verificato dalla società Tecnocreo di Carrara (12mila euro il compenso).

Il termine dell’intervento con la messa in sicurezza permanente dell’area che misura sui 40mila metri quadrati e che fino a inizio anni ‘80 è stata sede di un colorificio è stimato per fine settembre 2025. Dopodiché si potrà procedere all’attesa riqualificazione che, secondo il progetto di fattibilità della scorsa primavera prevede un parcheggio alberato di circa 300 posti con annessa area camper sul lato di via Cantarana e un parco di 30mila metri quadrati sul versante di via Tramello che affaccia sulle mura farnesiane, perimetro monumentale per la cui tutela la Soprintendenza prescrive una fascia di rispetto di almeno 40 metri.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ