Torna “Favole in Libertà”, la striscia quotidiana dedicata alle famiglie su Telelibertà

In occasione delle feste natalizie tornano su Telelibertà le “Favole in Libertà”, striscia quotidiana dedicata alle famiglie, nata nel 2020 dalla collaborazione tra Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati.

Alla sua quinta edizione, il viaggio nel mondo dei racconti curato da Nicola Cavallari andrà in onda com’è ormai consuetudine dallo Spazio Luzzati, circondati dal magico e colorato mondo che lo scenografo e illustratore Lele Luzzati ha creato per il centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj.

La messa in onda inizierà com’è ormai tradizione il 23 dicembre per proseguire quotidianamente fino al 6 gennaio: “Favole in… Libertà” prevede infatti 15 appuntamenti alle ore 20.10, con replica il giorno successivo alle ore 13.35, sempre dopo il TGL. Canale Tv 76, in live streaming su https://www.liberta.it/teleliberta-live/ e on demand su https://teleliberta.tv/on-demand/serie-tv/favole-in-liberta

le novità

Il narratore Nicola Cavallari sarà ancora una volta affiancato dal musicista Davide Cignatta. Con una novità: saranno abbandonate le fiabe e le favole della tradizione per attingere liberamente alla produzione per bambini e bambine di Gianni Rodari. Una scelta dettata dal fatto che a unire Gianni Rodari ed Emanuele Luzzati fu un sodalizio iniziato nel 1962, quando Lele realizzò le illustrazioni per il corto animato Il castello di carte, tratto dall’omonima fiaba dello scrittore.

Da quel momento Luzzati illustrò alcuni libri famosissimi di Rodari, come “Filastrocche lunghe e corte”, “Atalanta”, “Il libro dei perché”, “Fiabe lunghe un sorriso”.

L’edizione 2024/2025 di “Favole in… Libertà” sarà un viaggio di storie, fiabe e immagini.

A Telelibertà fanno capo la regia video firmata da Filippo Adolfini, che cura anche il montaggio, e le riprese di Davide Franchini. Per Teatro Gioco Vita curano la grafica e la comunicazione Matteo Maria Maj e Simona Rossi. Il progetto è realizzato in partnership con Fondazione Teatri di Piacenza, in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.