Una vita tra politica e libri: addio a Luigi Redaelli, ”signore” delle biblioteche

Addio a Luigi Redaelli, classe ’49, già dirigente dell’Ufficio cultura della Provincia; a lui si deve l’avvio della costruzione, mattone su mattone, della rete bibliotecaria provinciale piacentina, servizi come i prestiti interbibliotecari e una concezione più moderna del servizio biblioteche è merito suo.

Redaelli ha avuto una storia anche politica, nel Psdi, nel Psiup e poi dal 1972 come iscritto nel Pci. Uomo coltissimo, ha vissuto per e fra i libri tutta la vita. Una cerimonia laica in ricordo si terrà il 19 gennaio 2025 alle 10.30 alla Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli di vicolo Serafini 12.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ