Piacenza invasa dai babbi Natale, in 600 alla corsa per i bambini ospedalizzati

La magia del Natale si fa sentire in tutti i modi, anche con una sana corsa prima delle abbuffate in famiglia che fa stare bene e che permette di calarsi nella parte con il caratteristico costume da Santa Claus.

Anche quest’anno Piacenza ha partecipato con successo alla Babbo Running in città, un vero street show per le vie del centro storico organizzato dall’agenzia Bewonder con la collaborazione di Acrobatic Fitness.

Una corsa per beneficenza

Oltre 600 piacentini hanno partecipato in massa a un evento che è ormai diventato una tradizione, ci si veste tutti da Babbo Natale, bambini e amici a quattro zampe compresi, per poi scaldarsi a ritmo di musica in piazza Cavalli tra le casette natalizie poi il via alla corsa sulle distanze dei 5 o 10 chilometri toccando il Pubblico Passeggio con il classico punto di ristoro Mc Donald. Come ogni anno infatti, arrivata alla sua quattordicesima edizione, la Babbo Running in città è servita per sostenere la Fondazione Ronald Mc Donald, organizzazione non profit internazionale che, dal 1974, è al fianco delle famiglie che vivono la drammatica esperienza dell’ospedalizzazione di un figlio, supportandole affinché possano accedere alle cure ospedaliere necessarie per il loro piccolo anche quando si trovano lontano da casa.