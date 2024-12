L’incanto del Natale al Conservatorio Nicolini con il Placentia Gospel Choir

La magia del Natale ha trovato la sua massima espressione nella serata di lunedì 23 dicembre durante il concerto del Placentia Gospel Choir sul palco del Conservatorio Nicolini. Un evento che ha regalato emozioni intense e indimenticabili, capace di scaldare i cuori di un pubblico numeroso e partecipe.

Fin dalle prime note, il coro ha saputo trasportare gli spettatori in un viaggio musicale che intrecciava fede, speranza e celebrazione. Il repertorio, curato nei minimi dettagli, ha unito classici natalizi come “Santa Claus is comin’ to town” e “Silent Night” a brani tradizionali gospel, come l’intramontabile “Oh Happy Day”. Ogni esecuzione era accompagnata da armonie impeccabili e coreografie semplici, ma efficaci che hanno dato vita a un’atmosfera coinvolgente e vibrante.

La collaborazione tra il coro gospel piacentino e il Conservatorio Nicolini continua e continuerà in futuro nel segno della musica come valore di unione e condivisione anche alla luce della storia del Gospel Choir, nato proprio vent’anni in Conservatorio grazie all’ex allievo Francesco Zarbano, ora direttore del coro.

Durante la serata sono stati raccolti fondi a favore della Caritas Diocesana di Piacenza – Bobbio.