CrossiFit, il piacentino Veneziani trionfa nella più importante gara nazionale

Snatch, muscle up, rope climb, skierg. Termini che per i non addetti ai lavori possono sembrare misteriosi, ma che rappresentano solo alcuni degli elementi distintivi della ricca ricetta del CrossFit: una disciplina in rapida ascesa, nata in America come programma di rafforzamento muscolare, fino a diventare uno sport a tutti gli effetti, con competizioni che stanno conquistando anche il pubblico italiano.

Un esempio è arrivato dalle Fall Series Throwdown, una delle gare di CrossFit più prestigiose a livello nazionale, che si è svolta a Desio dal 13 al 15 dicembre. Competizione alla quale Piacenza ha risposto presente con ben 22 atleti, pronti a misurarsi su circuiti ad alta intensità, sbarre, corde e bilancieri.

Tra i protagonisti dell’evento spicca Lorenzo Veneziani, che ha conquistato il primo posto nella sua categoria. “Per il mio compleanno, i miei compagni mi hanno fatto un regalo: mi hanno iscritto alla gara registrando di nascosto il video necessario per partecipare. È stato un successo, e ora punto a replicare l’anno prossimo in una categoria più alta”, racconta entusiasta.

La bandiera biancorossa di Piacenza, metaforicamente innalzata a Desio, ha trovato spazio tra fatica, sudore e soddisfazioni.