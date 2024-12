La sindaca Tarasconi a tu per tu: “Adoro ballare, ma non sopporto il Capodanno”

Sindaca Katia Tarasconi, si avvicina il Capodanno. Dove lo trascorrerà?

“Una cena con amici e poi andrò in piazza per la festa di fine anno. Ma devo dire che non ho mai enfatizzato l’ultimo dell’anno, fin da quando ero ragazzina. Una festa che fatico a comprendere. Sembra che tutti si debbano divertire e ubriacare quella sera: come se il primo gennaio fosse diverso dal 31. Che poi si pensa sempre che l’anno venturo possa essere migliore, e invece più o meno è uguale a quello prima. Mah”.

C’è un Capodanno che ricorda in particolare?

“Quando mio papà decise di portarmi a Londra. Era l’83 se non sbaglio. Io volevo stare con i miei amici a Piacenza. Non volevo assolutamente andare. A Piccadilly c’era pieno di gente, non trovavamo un locale. Così alle 23 mio padre mi disse: andiamo in albergo a brindare, tanto da qualche parte staranno festeggiando. Ero nera di rabbia. Sarà per quello che non mi è mai stata simpatica Londra”.

Non ci dica che lei non ha mai preso una sbronza…

“Sì che l’ho presa. A me è sempre piaciuto ballare e andare in discoteca e in quelle serate mi è capitato. Ricordo le serate al People alla domenica pomeriggio, l’Onyx, il Siglo della Reina, il 24mila baci. Adoravo ballare”.

L’INTERVISTA COMPLETA DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ