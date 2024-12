Un museo multimediale dedicato a Scalabrini racconta l’emigrazione

È “giovanissimo”, ma il Museo Emigrazione Scalabrini (Mes) racconta una storia lunga un secolo e mezzo che dal 1876 a oggi ha coinvolto il destino di milioni di persone.

Lo fa utilizzando strumenti multimediali accanto a ricostruzioni dove si è invitati a entrare, prendendo parte all’allestimento. Si ascolta, si guarda, si riflette e ci si emoziona nel percorso avvolto nel buio che si apre una volta entrati nel chiostro della Casa madre degli Scalabriniani in via Torta (ingresso su prenotazione, email: [email protected], tel. 3343503240).

Un’esperienza resa possibile anche grazie alle risorse archivistiche della congregazione fondata a Piacenza dal vescovo Scalabrini nel 1887. Ai missionari va dunque il merito di aver documentato un fenomeno del quale il futuro santo aveva presto capito le molteplici implicazioni, sia a livello personale per i singoli migranti e le loro famiglie, sia a livello sociale per le comunità di partenza e di arrivo. Viaggi spinti dalla fame e dalla miseria di una campagna lasciata a sé stessa, nel disinteresse della politica post-unitaria, come denunciato dall’Inchiesta agraria parlamentare del 1877.

L’ARTICOLO DI ANNA ANSELMI SU LIBERTÀ