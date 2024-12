Al Municipale concerto di San Silvestro, Quatrini dirige l’Orchestra Farnesiana

Per celebrare in musica l’arrivo del nuovo anno, come da tradizione è in programma il concerto di San Silvestro al Teatro Municipale di Piacenza, martedì 31 dicembre alle ore 18, che concluderà anche gli eventi per i 220 anni del teatro piacentino.

Sul podio Sesto Quatrini, affermato direttore che fa ritorno al Municipale alla guida dell’Orchestra Farnesiana, compagine nata a Piacenza che annovera al suo interno musicisti provenienti da alcune delle più prestigiose orchestre. Voce solista sarà quella del giovane soprano Nicoletta Hertsak.

Il programma musicale si aprirà all’insegna del repertorio rossiniano, con l’ouverture da La Gazza ladra, a cui farà seguito l’omaggio a Giacomo Puccini, di cui verrà eseguito il Capriccio Sinfonico, in chiusura del centenario della scomparsa del grande compositore lucchese.

Non mancherà Giuseppe Verdi, con il Ballabile dall’Aida, per continuare con le tradizionali atmosfere viennesi degli straussiani Voci di primavera (Frühlingsstimmen) e “Mein herr marquis” dall’operetta Il pipistrello (Die Fledermaus).

Tra le due composizioni, spazio alla Carmen Suite n. 2 dall’opera di Georges Bizet, prima del gran finale affidato alla celebre “Danza delle ore” da La gioconda di Amilcare Ponchielli.

Al Teatro Municipale, Sesto Quatrini ha diretto Norma di Bellini nel 2021 e farà ritorno l’8 marzo prossimo nell’ambito della Stagione Concertistica 2024/2025, alla guida della Filarmonica Toscanini con il violino solista di Carolin Widmann. Ha diretto concerti al Rossini Opera Festival, al Gran Teatre del Liceu di Barcellona, al Teatro alla Scala di Milano e con l’Orchestra Sinfonica di Milano. Dal 2018 al 2023 è stato direttore artistico del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto Lituano. Tra i suoi recenti impegni, L’elisir d’amore alla Royal Opera House di Londra, Don Pasquale all’Opernhaus Zürich, Die Zauberflöte al Teatro Regio di Torino, Norma a La Monnaie di Bruxelles, Madama Butterfly alla Fenice e le due versioni di Otello (di Rossini e Verdi) all’Oper Frankfurt.

La stagione 2024/2025 prevede impegni alla Staatsoper di Amburgo come direttore ospite per Carmen, all’ABAO Bilbao Opera per l’inaugurazione della stagione con una nuova produzione di Don Pasquale, all’Oper Köln per Nabucco , all’Opéra National de Lyon per Madama Butterfly , al Teatro San Carlo di Napoli per Roméo et Juliette e al Teatro dell’Opera di Roma per L’Italiana in Algeri.

IL SOPRANO NICOLETTA HERTSAK

Il soprano Nicoletta Hertsak, nata in Ucraina, dopo essersi diplomata al Conservatorio Luigi Cherubini ha concluso quest’anno il corso biennale presso l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Tra gli impegni del soprano, Norina in Don Pasquale al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino diretto da Daniele Gatti e al Teatro dei Rinnovati di Siena per il progetto OperaLab di Gatti. Nel 2022 ha debuttato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nel Don Carlo diretto da Daniele Gatti e con la regia di Roberto Andò. Nel 2023, sempre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha cantato come Elvira ne L’italiana in Algeri, e al Teatro Pergolesi di Jesi nella prima mondiale del De Bello Gallico di Nicola Campogrande sotto la direzione di Giulio Prandi.

L’ORCHESTRA FARNESIANA

L’Orchestra Farnesiana nasce da una idea dei fratelli Gabriele e Marcello Schiavi, che uniti da esperienze tra le più prestigiose Orchestre, si pongono l’obiettivo di sviluppare e proporre il repertorio sinfonico e operistico anche sul territorio piacentino. Dal 2021 l’Orchestra si esibisce al Teatro Municipale in occasione del Concerto di San Silvestro. L’Orchestra annovera al suo interno musicisti provenienti dalle orchestre del Teatro alla Scala, Conzertgebouw Amsterdam, La Monnaie Bruxelles.