San Silvestro in piazza Cavalli: dj set e musica Anni 90, attese migliaia di persone

Sarà un Capodanno dalle sonorità Anni ‘90 quello che piazza Cavalli si prepara a festeggiare a partire dalle 21 di questa sera, anticipato nel pomeriggio dal tradizionale concerto di San Silvestro al Teatro Municipale.

Eventi per i quali è previsto l’arrivo di migliaia di persone, non solo dal Piacentino.

Alle 18 è previsto al Teatro Municipale il concerto dell’Orchestra Farnesiana sulle note di Rossini, Verdi, Bizet, Puccini e Ponchielli, diretto da Sesto Quatrini, con l’intervento della soprano Nikoletta Hertsak.

Alle 21 in piazza Cavalli a scaldare gli animi ci penserà il djset di Maurizio Popi. Seguirà il grande live show del format “Voglio tornare negli Anni ‘90” che, tra effetti visivi e giochi di luce spettacolari, porterà il pubblico in piazza nel nuovo anno, proseguendo oltre la mezzanotte.

MISURE DI SICUREZZA

Il Comune introduce misure specifiche per garantire la sicurezza durante la manifestazione di capodanno in piazza Cavalli: l’ordinanza vieta il consumo e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine al di fuori dei pubblici esercizi, l’utilizzo di spray urticanti e l’accensione di fuochi d’artificio e petardi nell’area dell’evento, ovvero piazza Cavalli, ma anche nelle zone limitrofe (via Cavour, via XX Settembre, piazza San Francesco, via San Donnino, via Sopramuro, largo Battisti, corso Vittorio Emanuele, vicolo Perestrello, piazzetta e largo Sant’Ilario, via Illica, via Calzolai, piazzetta Grida, piazzetta Pescheria, piazzetta Mercanti, via Mazzini e via Cittadella). Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro

“l’altrocapodanno al presidio” in piazza Cittadella

Sarà una serata alternativa quella organizzata in piazza Cittadella dal presidio permanente, che a partire dalle 23 festeggeranno l’arrivo del nuovo anno con video di documentazione della lunga battaglia contro il parcheggio interrato, con contributi artistici, e con musica anni Sessanta e Settanta. ” la musica della consapevolezza e delle speranze” secondo gli organizzatori.