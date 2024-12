“Orgogliosi di Piacenza”: il Municipale brinda al 2025 con il tradizionale concerto

Come da tradizione, oggi (31 dicembre) il Teatro Municipale di Piacenza ha celebrato in musica l’arrivo del nuovo anno con l’attesissimo concerto di San Silvestro.

L’appuntamento – che vede l’Orchestra Farnesiana eseguire un repertorio rossiniano, un omaggio a Puccini, l’immancabile Giuseppe Verdi, le tradizionali atmosfere viennesi degli straussiani, con un gran finale dedicato alla Carmen di Bizet e a Ponchielli con la celebre “Danza delle ore” – chiude gli eventi per i 220 anni del teatro piacentino.

Voce solista è quella del giovane soprano Nicoletta Hertsak, diretta dal maestro Sesto Quatrini.

“Per noi – ha spiegato la direttrice artistica di Fondazione Teatri, Cristina Ferrari – è stato un anno di grandi eventi e di grandi emozioni. Il nostro teatro ha visto transitare moltissimi artisti e siamo qui oggi anche per festeggiare in grande stile questa chiusura. Da domani penseremo al 2025 con una nuova programmazione e un progetto speciale che sveleremo tra pochi giorni”.

Prima del concerto l’inno di Mameli e gli auguri della sindaca, Katia Tarasconi.

“Tanti auguri alla nostra bellissima città e che il 2025 porti a tutti noi un sempre maggior orgoglio nell’essere piacentini. È stato un anno ricco di eventi: abbiamo anche avuto in visita il presidente Mattarella, qualcosa che non sarà facile da replicare.

Sicuramente continueremo ad investire in momenti ed eventi che possano attrarre sempre più turisti: Piacenza è una città che merita e non ha nulla da invidiare alle altre”.

Dopo il concerto, l’attenzione si sposterà nel cuore della città, in piazza Cavalli, con un ricco programma che accompagnerà i piacentini nel 2025.