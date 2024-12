Nicolini, due talenti brillano al concorso internazionale Città di Alessandria

Il Conservatorio Nicolini di Piacenza celebra i successi di due promettenti giovani pianisti, Rohan Hunter ed Elisa Bellin, che hanno ottenuto eccellenti risultati al prestigioso Concorso Internazionale “Città di Alessandria”, organizzato dalla Società Mozart Italia.

Rohan Hunter, 16 anni, studente piacentino, di origine inglese, al liceo scientifico Gioia, ha conquistato il terzo premio con un punteggio di 92/100. Si è esibito con grande eleganza e precisione interpretando un’Allemande di J.S. Bach e “Circus” di Joaquín Turina. Per Rohan, questa competizione rappresentava il suo debutto in un concorso musicale, e il suo eccellente risultato testimonia il talento naturale e l’impegno nello studio.

È allievo della professoressa Paola Del Giudice, che lo sta guidando con dedizione nel percorso formativo musicale.

Elisa Bellin, 14 anni, di Zorlesco (Lodi), ha ottenuto il primo premio con il punteggio di 98/100. La giovane pianista ha incantato la giuria con la sua interpretazione del terzo movimento della sonata Tempesta di Beethoven e della Fantasia-Improvviso di Chopin. Elisa, allieva della professoressa Maria Grazia Petrali, ha già dimostrato una sensibilità artistica e una maturità musicale straordinarie per la sua età. Tra i suoi musicisti preferiti spiccano Bach e Beethoven, che rappresentano per lei modelli di ispirazione artistica.

“Questo risultato rappresenta non solo il frutto dell’impegno, passione e dedizione di Rohan ed Elisa, ma anche un riflesso dell’eccellenza formativa che il nostro Conservatorio si impegna a garantire ogni giorno – spiega il presidente del Conservatorio, Massimo Trespidi -. Il loro successo è un’ispirazione per tutti noi e dimostra come l’arte e la musica possano raggiungere livelli di grandezza quando supportate da talento, studio e perseveranza”.

Il direttore del Nicolini, Roberto Solci, sottolinea come: “Questo importante riconoscimento riflette il valore del lavoro che tutti noi, docenti e studenti, portiamo avanti ogni giorno nel nostro Conservatorio. Siamo fieri di essere parte di questo percorso e di vedere i nostri giovani brillare in contesti così importanti. Siamo certi che questi giovani artisti continueranno a portare lustro al nostro Conservatorio e a farsi ambasciatori della grande musica in un mondo che ha bisogno di armonia e bellezza”.