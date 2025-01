“Concerto di buon anno”: Placentia Gospel Choir in Duomo sabato 4 gennaio

Sarà il Placentia Gospel Choir il protagonista del “Concerto di Buon Anno” che aprirà il 2025 in musica di Piacenza. L’appuntamento è per il prossimo sabato 4 gennaio alle ore 16 in Duomo per un evento aperto a tutta la cittadinanza e che è ormai una piacevole tradizione, organizzato dalla Lilt di Piacenza in collaborazione con Rotary Piacenza Farnese e il patrocinio del Comune.

“Quest’anno vedremo la novità del Gospel Choir che offrirà il suo canto d’augurio alla città, insieme al Rotary lo abbiamo fatto diventare una tradizione – ha spiegato Franco Pugliese della Lilt – l’intento iniziale dopo il Covid era quello di ricucire il tessuto sociale e il senso di comunità che con la pandemia si era ovviamente perso attraverso l’isolamento, per cercare di dare il senso degli auguri collettivi nel centro nevralgico della città unendo l’ambito civico e quello religioso”