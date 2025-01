Giornata mondiale della pace: in piazzetta San Francesco il sit in

Da Rimini a Piacenza, le associazioni pacifiste e non violente dell’Emilia Romagna si sono ritrovate nelle piazze in occasione del primo gennaio, 58esima Giornata mondiale della pace. A Piacenza Europe for Peace ha organizzato un sit-in con musica e letture in piazzetta San Francesco al quale hanno preso parte una cinquantina di cittadini per muovere le coscienze e chiedere concreti interventi alla Regione.

“La novità di questo evento è proprio la partecipazione di tutti i movimenti in regione – ha spiegato Roberto Lovattini –; anche noi siamo qui per leggere il messaggio di Papa Francesco, ma la nostra manifestazione è laica e si unisce al mondo della Chiesa. Abbiamo anche messaggi di tanti cittadini di culture diverse e l’obiettivo di dare vita a una grande manifestazione per la pace in programma per la fine di questo mese, alla quale possa essere presente tutta la città. Non solo, vogliamo anche chiedere alla Regione Emilia Romagna di diventare un ente per la pace, costituendo per esempio un assessorato alla pace e alla non violenza che possa finalmente fare un programma culturale e nelle scuole contro le guerre e la cultura della violenza che purtroppo permea la società, a partire dai nostri vertici che ancora oggi credono nel detto se vuoi la pace preparati alla guerra”: dobbiamo staccarci da questo pensiero, la pace va preparata in altri modi come ci ha insegnato don Oreste Benzi”.