“Lo Schiaccianoci” apre la stagione di danza del Municipale il 5 gennaio

Con il nuovo anno comincia anche la stagione di danza del Teatro Municipale di Piacenza. Il primo appuntamento sarà uno dei capolavori del balletto ottocentesco: Lo Schiaccianoci, su libretto di Marius Petipa dalla fiaba di E.T.A. Hoffman “Schiaccianoci e il re dei topi”, con la musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Lo spettacolo sarà il 5 gennaio alle 16 in una nuova produzione del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana, con le coreografie di Edi Blloshmi da Vasilij Vainonen e Lev Ivanovič Ivanov.

Oltre ai danzatori del Balletto Nazionale dell’Albania, saliranno sul palco anche i giovani delle scuole di danza piacentine Accademia di Danza “Domenichino da Piacenza”, Artedanza, Choros Il Balletto di Piacenza, Dance Art Academy, Step by Step.

Lo Schiaccianoci è un’opera tipicamente natalizia: racconta le avventure della piccola Clara durante la notte della Vigilia di Natale, quando riceve uno schiaccianoci a forma di soldatino. Mentre tutti gli altri dormono, lei assiste alla battaglia fra il suo pupazzo, che si trasforma in principe, e il re dei topi. Schiaccianoci ottiene la vittoria grazie all’intervento di Clara e, in segno di riconoscenza, la invita a seguirlo nel suo regno incantato: qui, i due sono accolti in trionfo dai sudditi della Fata Confetto.