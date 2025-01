Metro leggera, via libera al progetto di fattibilità: 10,5 chilometri e 21 fermate

E’ stato approvato dal Comune di Piacenza il progetto di fattibilità tecnica ed economica della metropolitana leggera (definita BRT – Bus Rapid Transit) la futura linea di trasporto pubblico che collegherà la stazione ferroviaria al nuovo ospedale grazie a mezzi elettrici su ruote. Un tracciato che partendo da piazzale Marconi arriverà in località Madonnina, sede del futuro nosocomio, passando anche per il campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, attraverso un tracciato di circa 5,5 km, sia su corsie dedicate che condivise con il traffico veicolare, e con 11 fermate per tratta.

In totale tra andata e ritorno il tracciato è di 10,5 km e le fermate saranno 21.

Un intervento considerato strategico e inserito nella pianificazione della mobilità cittadina con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei cittadini.

i finanziamenti

Un intervento da 26 milioni – 14 per le opere e la parte restante destinata prevalentemente all’acquisto dei mezzi elettrici – finanziato con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il quale verrà bandita una procedura di gara tramite accordo quadro per l’esecuzione di tutti i lavori necessari all’affidamento dei lavori, che saranno svolti in due o più fasi.

gli interventi

Tra i punti essenziali del progetto di fattibilità – redatto da Sintagma ed EA Group – compaiono il rifacimento del manto stradale per i tratti condivisi con il traffico veicolare, la realizzazione delle corsie riservate, sia su strade esistenti che lungo l’ex sedime ferroviario tra via della Conciliazione e via dei Pisoni; e poi la realizzazione delle fermate della metro leggera. A completare l’opera gli interventi tecnologici sui semafori coinvolti e la realizzazione di un impianto di videosorveglianza a protezione delle corsie.

orari e frequenze

Il tempo di percorrenza totale stimato tra andata e ritorno è di 48 minuti. E’ previsto un servizio attivo dalle 6 del mattino alle 22 con tre fasce di punta (6-9, 12-15 e 18-20). Sono previste frequenze di 12 corse/ora nelle ore di punta, un passaggio ogni 5’ alle fermate, e di 6 corse/ora nelle restanti fasce orarie, un passaggio ogni 10’.

stazione di ricarica

Prevista anche una stazione di ricarica dei veicoli elettrici, nell’area del vecchio mercato ortofrutticolo di via Colombo a fianco della stazione corriere di via dei Pisoni.

“Non è un’opera standard – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni -, mentre per una grande città il valore di 26 milioni può essere poca cosa, per Piacenza è una opera di grande impatto e rivoluziona parte del sistema del trasporto pubblico urbano, perché ragiona su corsie esclusive con priorità rispetto al traffico veicolare. Questo costituisce un vantaggio in termini di efficacia e tempistica e dall’altra parte condiziona notevolmente l’uso e la gestione delle sedi stradali attuali”.

IL TRACCIATO