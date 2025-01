L’attrice Mariangela Granelli ospite del format “Italiano contro Fiorenzuolano”

Un ritorno alle origini, in tutti i sensi, per Mariangela Granelli, attrice teatrale ampiamente affermata nel panorama nazionale, che ha accettato di partecipare alla puntata inaugurale del nuovo anno 2025 di Italiano Versus Fiorenzuolano, un format ideato dai due fiorenzuolani doc Giovanni Bergamaschi e Luigi Del Matti. Ogni puntata è introdotta dalla “signorina buonasera” della Rai di un tempo, poi si parte con un personaggio che propone un quiz con parole italiane da tradurre in dialetto. Hanno partecipato il parroco, il sindaco, il medico, l’ex sindaco, imprenditrici, negozianti e casalinghe.

Ora è la volta di una fiorenzuolana illustre che ha accettato simpaticamente di mettersi in gioco: Mariangela Granelli. La grande interprete ha recitato in film per la tv, ma è nata e lavora soprattutto per il teatro. È andata in scena in tutti i più grandi teatri d’Italia: dallo Stabile di Genova a quello di Torino, dal Piccolo di Milano al Teatro greco di Siracusa. È stata diretta da registi come Luca Ronconi, Carmelo Rifici, Serena Sinigaglia, Leo Muscato, Valerio Binasco, Andrea Chiodi, Filippo Dini. Al Municipale di Piacenza tornerà a marzo con la commedia ‘Boston Marriage’.

Pur essendo abituata ai grandi palcoscenici, la Granelli ha portato i suoi lavori anche al Verdi di Fiorenzuola, ottocentesco teatro bomboniera, dove lei recitò da giovanissima in compagnie amatoriali, prima di passare ad alcune memorabili produzioni del Teatro Gioco Vita di Piacenza e a diplomarsi alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova.

Al teatro Verdi di Fiorenzuola ci è tornata, durante le vacanze di Natale, in altra veste rispetto al consueto: dando vita a ‘I detti di una volta’ del format Italiano versus Fiorenzuolano e facendo, insieme a tutti noi, un tuffo nella sua infanzia.