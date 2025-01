Teatro per famiglie, “Sonia e Alfredo” in scena ai Filodrammatici il 6 gennaio

Lo spettacolo “Sonia e Alfredo” torna in scena a Piacenza all’interno della rassegna di Teatro per le famiglie il 6 gennaio al Teatro Filodrammatici alle 16.30, in replica il 7 gennaio alle 10.30 per le scuole, all’interno della rassegna “Salt’in Banco”.

“Sonia e Alfredo – un posto dove stare” è una rappresentazione tratta dall’opera “Vai via, Alfredo!” di Catherine Pineur, che narra di un buffo uccello e di una bambina che abita in una casa in fondo al bosco e non ama allontanarsi dal suo regno.

I due si conoscono quasi per caso, cominciano a prendere il caffè insieme ogni giorno e diventano così amici. Una mattina, però, la piccola Sonia non trova più Alfredo, comincia a cercarlo e, quindi, a preoccuparsi domandandosi dove sia finito.

La storia è incentrata sull’amicizia e sulla solidarietà ed è raccontata in modo semplice, genuino e commovente. Gli attori che prendono parte allo spettacolo sono Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari, con la regia di Fabrizio Montecchi. Lo spettacolo è organizzato da Teatro Gioco Vita.