Il Placentia Gospel Choir torna al Duomo con il Concerto di buon anno

Anche quest’anno il Placentia Gospel Choir ha aperto il 2025 in musica con il suo “Concerto di buon anno”. L’iniziativa musicale si è tenuta in Duomo ed è stata organizzata da Lilt Piacenza in collaborazione con Rotary Piacenza Farnese e il patrocinio del Comune.

Tante le persone presenti che hanno assistito al concerto per cominciare il nuovo anno nel segno della musica.

“Il concerto è arrivato alla sua terza edizione. Abbiamo cominciato tre anni fa per dare un forte segnale dopo gli anni difficili del Covid-19. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la gente a stare insieme” ha dichiarato il Presidente di Lilt Piacenza Franco Pugliese.

“Arrivavamo da due anni brutti come quelli del Covid, che purtroppo avevano rovinato i rapporti interpersonali. Con la musica vogliamo riavvicinare i sentimenti e i cuori dei piacentini” ha aggiunto Fausto Merli, Presidente di Rotary Piacenza Farnese.