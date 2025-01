“L’ascesa dei Negromanti”, il romanzo dei fratelli Gravante che esplora il fantasy

L’eterna lotta tra il Bene e il Male si tinge di nuove sfumature oscure con “L’ascesa dei negromanti”, il nuovo libro firmato dai fratelli Lorenzo e Federico Gravante e uscito per Amazon in edizione cartacea e ebook.

I due giovanissimi autori piacentini, Lorenzo, 18 anni, e Federico, 16, dimostrano ancora una volta una maturità sorprendente nella creazione di mondi fantastici.

Il loro secondo romanzo, disponibile a Piacenza presso le librerie Postumia e Romagnosi e a Grazzano Visconti alla libreria Saphira, si inserisce come seguito naturale di “La riconquista del regno”, pubblicato due anni fa, e ne espande l’universo narrativo con maggiore complessità e intensità.

Nel loro nuovo lavoro, l’ombra della malvagità scivola tra le pieghe del Bene, minacciando equilibri e certezze, mentre eroi e antagonisti si confrontano in uno scenario epico dove il destino non è mai scontato. I fratelli Gravante esplorano il genere fantasy con la precisione di chi analizza un’opera in una galleria del vento delle emozioni: ogni dettaglio narrativo è calibrato per suscitare stupore, tensione e riflessione. Attraverso il filtro del mito, Lorenzo, iscritto al Liceo Scientifico al Gioia e Federico, che frequenta il Linguistico sempre al Gioia, offrono un viaggio che parla di coraggio, scelte difficili e la fragilità del confine tra luce e ombra.