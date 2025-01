Sconti fino al 70%: partono i saldi invernali, a Piacenza i negozi sono pieni

Esclusa la Valle d’Aosta, partita già due giorni fa, i saldi sono cominciati ufficialmente oggi, 4 gennaio, in tutta Italia, quindi anche a Piacenza.

In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, soprattutto per via dell’inflazione, il periodo dei saldi è importante per poter acquistare capi più costosi a prezzi accessibili e per poter rinnovare il guardaroba senza spendere cifre esagerate.

Secondo i dati di Confcommercio, il giro d’affari in Italia sarà di circa 4,9 miliardi di euro e il 60% degli italiani farà compere, il 22% degli italiani dovrebbe spendere di più dell’anno scorso.

Da anni si dibatte sulla possibilità di posticipare i saldi di qualche settimana, facendoli slittare a febbraio, per distanziarli dalle spese dei regali natalizi. Riguardo questa soluzione, i negozianti piacenti hanno pareri discordanti.