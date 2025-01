Il fronte pro-alberi riparte, cartelli in via Amaldi: “Sospendere il taglio”

Dopo quello in piazza Cittadella e alla nascente rotatoria di via Boselli-via Martiri della Resistenza, si apre un terzo fronte salva-alberi in città.

È bastata, infatti, la notizia dell’allarme dei residenti per il possibile taglio dei dieci tigli in via Amaldi per far scattare una nuova protesta.

Legambiente scende in campo chiedendo una sospensione della decisione da parte del Comune, in attesa di un piano di gestione del verde più organico e modalità diverse per rapportarsi con la cittadinanza, mentre un gruppetto degli attivisti che hanno sostenuto la battaglia per Piazza Cittadella ieri, sfidando il cattivo tempo, si è mosso per allestire cartelli e portarli là dove le piante rischiano, con lo slogan “gli alberi sono vita”.



“Non eravamo al corrente del progetto di abbattimento delle alberature di via Amaldi – esordisce l’associazione ambientalista – scelto dall’amministrazione come modello

di “Rigenerazione urbana” per trovare una soluzione al problema della percorribilità dei marciapiedi, anche ai disabili e a coloro che sono obbligati ad utilizzare la carrozzina,

sollevati dalle radici delle alberature, ma certo conosciamo bene la situazione che caratterizza molte strade cittadine. Ci domandiamo il motivo di anticipare questo intervento prima che il piano di gestione del verde in corso di redazione abbia definito le priorità e gli obiettivi da raggiungere, sarebbe opportuno e di buon senso sospendere i lavori”.