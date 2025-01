Le musiche dell’orchestra femminile di Auschwitz per la Giornata della memoria

È un “Concerto per conchiglia e orchestra” ad aprire le celebrazioni del Giorno della Memoria a Piacenza. Lunedì 13 al Teatro dei Filodrammatici alle 20.30 va in scena un evento speciale ideato dall’ebraista e scrittore Matteo Corradini: si tratta di uno spettacolo, tratto dal libro “Eravamo il suono” che racconterà la storia e le musiche dell’orchestra femminile di Auschwitz. L’evento prevede anche due repliche per le scuole medie e superiori martedì 14 alle 9 e alle 11. A presentare questa mattina (9 gennaio) l’iniziativa, in municipio, sono stati l’assessore Serena Groppelli, Simona Rossi in rappresentanza di Teatro Gioco Vita e lo stesso Corradini.

Costituita per ordine delle SS, attiva per 19 mesi, dall’aprile 1943 all’ottobre 1944, l’orchestra femminile di Auschwitz era composta perlopiù da giovani prigioniere di varie nazionalità, che provavano fino a dieci ore al giorno per suonare musica considerata utile nella gestione quotidiana del campo. Un pezzo di storia vibrante, che affonda nel passato e riverbera nel presente, regalandoci epiloghi pieni di vita e speranza.

Tra drammi personali, avventure, episodi commoventi e curiosi, prende vita un quadro che si compone come un collage, nel quale ogni voce diventa un frammento indispensabile di tutta la storia.