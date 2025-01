Valentino Caico, il giovane trombettista piacentino che incanta con il suo talento

La parabola ascendente di un talento musicale si misura anche dalle opportunità che si moltiplicano e dalla crescente densità dei progetti in agenda. Valentino Caico, giovane trombettista piacentino di appena 19 anni, incarna appieno questa definizione, dimostrando non solo un’abilità tecnica sopraffina, ma anche la rara capacità di toccare le corde emotive di chi lo ascolta.

importanti traguardi e collaborazioni di spicco

Con un carisma che conquista il pubblico e una maturità musicale che ha catturato l’attenzione di giurie prestigiose, Valentino sta rapidamente emergendo come una delle promesse più luminose del panorama musicale italiano. Negli ultimi mesi, il suo percorso si è arricchito di traguardi importanti e collaborazioni di spicco.

Studente del Conservatorio Nicolini, iscritto al biennio specialistico, il giovane musicista, che si è diplomato al Raineri Marcora la scorsa estate, è stato selezionato dalla Lucerne Festival Contemporary Orchestra, una delle realtà più prestigiose a livello internazionale, rinomata per il suo impegno nella promozione della musica contemporanea. Questo successo, già notevole di per sé, è stato seguito da altre esperienze di alto profilo. Valentino è stato chiamato a suonare con l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, realtà che accompagna i giovani musicisti alla futura carriera professionale, e ha partecipato a due produzioni con l’Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo, una delle istituzioni sinfoniche più apprezzate in Italia. Questi risultati rappresentano non solo un riconoscimento delle sue capacità, ma anche una dimostrazione di quanto Valentino stia già lasciando il segno nel mondo della musica. Il giovane trombettista si distingue per una tecnica impeccabile e una sensibilità interpretativa fuori dal comune.

“la musica È un piccolo miracolo”

“È un periodo in cui mi sento pienamente soddisfatto – commenta il giovane trombettista – perché sto vivendo il sogno di dedicarmi a ciò che amo profondamente. Suonare la tromba non è solo una passione, ma una parte essenziale di me, un linguaggio attraverso cui riesco a esprimere emozioni che le parole non possono descrivere.

È meraviglioso sapere che c’è chi comprende questo viaggio e lo condivide con me, sia tra il pubblico che tra colleghi e insegnanti. La musica è davvero un piccolo miracolo, ti consente di creare un ponte invisibile tra cuori e menti, trasmettendo qualcosa di autentico e universale”.

Ma nelle ultime ore un’ulteriore passaggio da incorniciare: “Ho superato un’audizione europea con la Neue Philharmonie di Monaco di Baviera e suonerò con loro la 2° sinfonia di Mahler, una delle composizioni più monumentali della storia della musica, chiamata ‘Resurrezione’. Mi unirò all’organico a marzo, dal 7 al 16, per due concerti. Uno alla Loisachhalle Wolfratshausen e il secondo alla Herkulessaal di Monaco, una delle sale da concerto più iconiche al mondo. Sono particolarmente emozionato. Questi concerti coincidono anche con le celebrazioni per i 20 anni della Neue Philharmonie”.