Piano urbanistico generale, la maggioranza: “Equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo”

“Lavorare insieme per una città che viva l’equilibrio tra la tutela ambientale e le potenzialità di sviluppo”. L’obiettivo corale delle consigliere e dei consiglieri di maggioranza del Comune di Piacenza riguardo al Piano urbanistico generale.

“Il Pug é una vera e propria sfida, tesa a ricercare tutte le opportunità e i punti di forza di un territorio, da comporre in una prospettiva di crescita concretamente sostenibile – sottolineano attraverso una nota -. Il Piano urbanistico generale è uno strumento di carattere strategico per la nuova pianificazione urbanistica che determinerà la qualità di vita delle prossime generazioni di piacentini. Sarà l’esito di un processo di fondamentale importanza per il futuro della città. La struttura urbana di Piacenza si è formata a seguito di scelte consolidate e stratificate nel tempo che condizionano inevitabilmente ogni possibile cambiamento”.

“I presenti – conclude la nota – hanno condiviso la volontà di una visione futura della città volta ad eliminare la contrapposizione tra centro, periferia e frazioni, realizzando una città circolare dove lo sviluppo sostenibile sarà inteso come equilibrio tra la tutela ambientale e la potenzialità di sviluppo”.