Allevi al Municipale, un viaggio emozionante tra le note del suo pianoforte

Questa sera, domenica 12 gennaio, alle ore 18, il Teatro Municipale si prepara ad accogliere un evento carico di emozione e contenuti, ovvero il concerto solista del maestro Giovanni Allevi. Pianista, compositore e innovatore nel panorama musicale contemporaneo, Allevi condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le sue composizioni più celebri. Con il suo inconfondibile stile, il musicista marchigiano ha saputo tracciare un percorso musicale che unisce tecnica raffinata ed emotività profonda. Ogni nota del suo pianoforte racconta una storia, svela i segreti dell’animo umano creando un ponte tra la musica classica, il jazz e la sensibilità moderna.

Negli ultimi giorni del 2023, il Comune di Ascoli Piceno, città d’origine di Allevi, ha voluto celebrare il suo talento conferendogli il titolo di “Ascolano dell’anno”. L’arte di Giovanni Allevi si distingue per la sua capacità di combinare una tecnica impeccabile con un’esplorazione intima delle emozioni umane. Sul palco, il suo pianoforte non è solo uno strumento, ma un vero e proprio mezzo per raccontare la vita, le sue gioie e i dolori, le sue contraddizioni. I pezzi trasferiscono il senso di un’esperienza che invita lo spettatore a riflettere, a sognare e a riscoprire il potere universale della musica.