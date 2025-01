Consiglio Comunale, i temi: parcheggio di piazza Cittadella e taglio degli alberi

Nel Consiglio Comunale di oggi, sono due i temi che hanno scaldato gli animi dei presenti.

parcheggio di piazza cittadella, lievitano tempi e costi?

Il primo riguarda l’eterna storia, ormai sono trascorsi 15 anni, del parcheggio interrato di piazza Cittadella, che dovrebbe contenere fino a 250 posti.

Al momento c’è il fermo cantiere, con i lavori che sono bloccati. Secondo il carteggio, però, sarebbero previsti un prolungamento dei lavori e un aumento dei costi di produzione, che ammontavano già a 15 milioni.

Le minoranze hanno chiesto chiarimenti in merito alla questione e due esponenti hanno espresso aspre critiche: Massimo Trespidi della Lista Civica e Sara Soresi di Fratelli d’Italia.

Le fideiussioni sarebbero da rinnovare, l’amministrazione dichiara che sono già arrivate.

strade dissestate, l’amministrazione probabilmente taglierà gli alberi

Il secondo tema all’ordine del giorno, invece, riguarda il taglio degli alberi di alcune zone dove gli alberi stessi hanno danneggiato gravemente l’asfalto per via delle loro radici che sono cresciute a dismisura.

La consigliera comunale Claudia Gnocchi, gruppo misto, ex maggioranza, ha dichiarato di essere molto delusa dalla scelta dell’amministrazione di tagliare gli alberi.

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni ha dichiarato di tenere a coloro che difendono la vita degli alberi, ma chiede di considerare il problema in maniera globale, evidenziando come i marciapiedi danneggiati siano un problema serio per molti cittadini, soprattutto disabili in carrozzina, anziani e donne con il passeggino.