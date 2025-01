Giovanni Allevi incanta il Municipale: pubblico in piedi e lunghi applausi

Pubblico in piedi, commosso, e applausi scroscianti. È finito così il concerto di Giovanni Allevi in un teatro Municipale di Piacenza gremito e incantato dal pianista marchigiano. “Il vostro affetto è una carezza” ha dichiarato dal palco.

Con Piano Solo Tour, il musicista ha offerto uno spettacolo trascinante che ha profondamente emozionato e divertito.

Aria, il brano che ha aperto la serata, ha dato il via a un’ora e mezza di musica, note in grado di parlare senza parole, dita che si rincorrono sui tasti e danno origine a melodie divenute successi senza confini: da “Kiss me again” a “No more tears” passando per “Tomorrow” e “Go with the flow”.

La sua musica, che fonde il classico con il contemporaneo, riesce a parlare a tutte le generazioni. Durante il concerto, Allevi ha presentato ogni singolo brano, raccontando gli episodi di vita vissuta che li hanno ispirati. Tra i tanti temi trattati, il forte legame con la natura e la semplicità.

Un viaggio introspettivo e poetico tra musiche romantiche, riflessive ma anche energiche e incalzanti. Il pubblico in piedi ha acclamato il bis per due volte ed è stato accontentato, il primo rientro è stato particolarmente emozionante, Allevi ha eseguito “Back to life” per celebrare il ritorno ai live dopo la malattia.

“Non serve per forza guardare al futuro” – ha detto il maestro – “vivo in un presente allargato che voglio godermi il più possibile”.

La magia del concerto è stata quella di intrecciare la musica all’esistenza, lanciando messaggi di speranza.