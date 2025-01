Piacenza Parcheggi e Comune ai ferri corti: i costi e il fermo dei lavori in Cittadella

“E’ in una conflittualità di ritorno tra Comune e Piacenza Parcheggi che va inquadrato il fermo del cantiere per il posteggio interrato da 250 box auto in piazza Cittadella. Si conferma, come attestato dalla giunta in queste settimane, che all’origine c’è la motivazione tecnica dello spostamento di una condotta fognaria e di una idrica interferenti con i lavori di scavo. Il punto è che Piacenza Parcheggi parla di «cause non prevedibili» a lei «non imputabili» che «si riverberanno sia sui tempi di cantiere sia «sui costi di realizzazione dell’opera». Tesi che invece per il Comune «non trova giustificazioni considerato che la presenza delle reti era cosa nota e oggetto di disamina già dalla fase di approvazione del progetto definitivo»”.

Sono i passaggi salienti del recente carteggio tra le parti reso noto lunedì 13 gennaio in consiglio comunale da Sara Soresi (FdI) che lo ha acquisito a seguito di specifica richiesta di accesso agli atti.

A rincarare la dose, temendo che non siano le motivazioni tecniche dei sottoservizi a tenere il cantiere in stand-by, ha provveduto Massimo Trespidi (lista civica di centrodestra) ipotizzando la presenza di contrasti in Piacenza Parcheggi tra il socio di maggioranza», cioè Global Parking Solutions (Gps), e quello di minoranza, Edilstrade Building, l’impresa incaricata di realizzare il parcheggio sotterraneo da 250 posti auto.

“Forse l’interesse pubblico non coincide più con l’interesse di chi deve fare l’opera” conclude Trespidi.

